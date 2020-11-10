Доктор Мясников перечислил эффективные от коронавируса препараты

https://static.news.ru/photo/e119449e-23e4-11eb-b557-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Препараты, которые помогут больным с лёгким течением коронавируса, идентичны тем, что применяются при лечении обычных острых респираторных заболеваний, считает главный врач московской больницы № 71 и телеведущий Александр Мясников.

В частности, при повышении температуры можно принимать «Парацетамол». Как вспомогательные средства также рекомендованы витамины D и С, препараты цинка, написал Мясников в своём Telegram-канале.

При этом он отметил, что противовирусные средства малоэффективны, кроме того, при вирусной пневмонии бессмысленно применение антибиотиков, а разжижающие кровь препараты показаны только небольшому проценту тяжёлых больных, находящихся на стационарном лечении. Согласно результатам некоторых исследований, эффективно введение «Интерферона гамма» пациентам в тяжёлом состоянии.

Болеющим дома врач посоветовал иметь под рукой термометр и пульсоксиметр, чтобы следить за насыщением крови кислородом, показатель которого должен составлять более 95%.

Лёгкие случаи (повторюсь — их подавляющее большинство) лечат на дому самые лучшие доктора — покой, время и позитивный настрой. Не поддавайтесь панике, и ваш иммунитет сделает своё дело! — резюмировал Мясников.

Как писал NEWS.ru, доктор Мясников нашёл причину того, что для лечения больных иногда не хватает самого необходимого. Дело в том, что многие россияне записываются на обследование и процедуры, которые им не нужны.