Доктор Мясников объяснил, как россияне разоряют медицину

https://static.news.ru/photo/cffdf136-234f-11eb-80c4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Причину того, что для лечения больных иногда не хватает самого необходимого, нашёл главный врач московской больницы № 71 и телеведущий Александр Мясников.

Дело в том, что многие россияне записываются на обследование и процедуры, которые им не нужны. Например, продолжил Мясников в TikTok, пациент делает компьютерную томографию или ультразвуковое исследование, когда у них колет в боку.

Мы назначаем пункции, потом мы делаем операции, а потом оказывается, что не надо было ничего этого делать. Эти самые находки неясной клинической значимости просто разорят нашу медицину, — возмутился доктор.

Из-за того что «мы тратим деньги зря», и возникают ситуации, когда поликлиникам или больницам не хватает необходимых препаратов или расходников. Мясников посоветовал россиянам «не уподобляться обезьяне с гранатой» и не уговаривать врачей о тех или иных назначениях, ведь они могут не только принести пользу, но и вред.

Ранее Мясников в своей авторской программе развенчал популярный миф, связанный с приёмом душа при высокой температуре тела. Врач подчеркнул, что этим вопросом задаются многие люди. По его словам, докторов часто спрашивают, можно ли принимать душ, если температура больше 37 градусов, писал NEWS.ru.