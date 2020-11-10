Доктор Мясников развенчал популярный миф о высокой температуре

https://static.news.ru/photo/a0a97a4a-233b-11eb-9240-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Врач и телеведущий Александр Мясников в своей авторской программе в эфире канала «Россия 1» развенчал популярный миф, связанный с приёмом душа при высокой температуре тела.

Врач подчеркнул, что этим вопросом задаются многие люди. По его словам, докторов часто спрашивают, можно ли принимать душ, если температура больше 37 градусов. Как отметил Мясников, болеющие люди лежат в поту, от них исходят запахи немытого тела. Поэтому принимать душ не только можно, но и нужно.

Проблема возникает в случае, если температура выше 40 градусов. При таком раскладе человеку трудно стоять на ногах, ему не до приёма душа. В подобной ситуации Мясников посоветовал обтирать тело мокрой тряпочкой.

Это только принесёт облегчение человеку и никакого вреда. Простуда в целом не является препятствием для ежедневного приёма душа — от воды кожа начинает дышать, а состояние человека улучшается, ему становится легче, — заявил медик в эфире программы «Доктор Мясников».

Как ранее передавал NEWS.ru, Александр Мясников рассказал о последних научных изысканиях, которые опровергают популярные мифы о вредных продуктах.

Медик в эфире телеканала «Россия 1» отметил, что особенно сильно изменились представления врачей о таких продуктах, как сливочное масло, растительное масло, мясо, молоко, яйца и вино.