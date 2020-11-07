Доктор Мясников развеял заблуждения о вредных продуктах

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал о последних научных изысканиях, которые опровергают популярные мифы о вредных продуктах.
Медик в эфире телеканала «Россия 1»
Мясников напомнил, что ранее яйца считали вредными из-за повышенного содержания холестерина, однако затем выяснилось, что они повышают уровень так называемого «хорошего» холестерина и содержат много полезных веществ.
Врач также сообщил, что вино в малых количествах благотворно влияет на организм. Помимо этого, Мясников сообщил, что медики перестали рекомендовать пить обезжиренное молоко и теперь оставляют выбор степени жирности этого продукта на откуп потребителей.
Ранее Мясников рассказал о сезонных заболеваниях, заметив, что холод не является источником болезней и уж тем более не провоцирует обострение хронических, передавал NEWS.ru.