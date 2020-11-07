Доктор Мясников развеял заблуждения о вредных продуктах

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Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал о последних научных изысканиях, которые опровергают популярные мифы о вредных продуктах.

Медик в эфире телеканала «Россия 1» отметил , что особенно сильно изменились представления врачей о таких продуктах как сливочное масло, растительное масло, мясо, молоко, яйца и вино. По словам Мясникова, ранее считалось, что красное мясо провоцирует инфаркты и инсульты, однако исследование показало, что эти представления ошибочны. Доктор оговорился, что злоупотреблять красным мясом в любом случае не следует, так как оно является канцерогенным фактором.

Мясников напомнил, что ранее яйца считали вредными из-за повышенного содержания холестерина, однако затем выяснилось, что они повышают уровень так называемого «хорошего» холестерина и содержат много полезных веществ.

Врач также сообщил, что вино в малых количествах благотворно влияет на организм. Помимо этого, Мясников сообщил, что медики перестали рекомендовать пить обезжиренное молоко и теперь оставляют выбор степени жирности этого продукта на откуп потребителей.

Ранее Мясников рассказал о сезонных заболеваниях, заметив, что холод не является источником болезней и уж тем более не провоцирует обострение хронических, передавал NEWS.ru.