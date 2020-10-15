Патологоанатом рассказала, как коронавирус изменяет лёгкие человека

https://static.news.ru/photo/6a3be004-0e9d-11eb-a643-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Основной мишенью коронавируса являются лёгкие, инфекция вызывает массивный отёк этого органа, рассказала патологоанатом Клинической больницы Иркутска Людмила Гришина.

Отёк лёгких при коронавирусе может быть так силён, что масса одного лёгкого у некоторых болевших может достигать двух килограммов при обычном весе в 350 граммов, передаёт «Россия 24».

Появляется массивный отёк. Нарушается микроциркуляция, что приводит к кровоизлиянию в просвет альвеол, — пояснила Гришина.

Смерть пациента с коронавирусом, отметила патологоанатом, наступает из-за закупорки лёгочной артерии, когда кровь перестаёт поступать к этому органу. Также в ряде случаев причиной смерти становится полированная недостаточность, если вирус поразил все ткани и органы.

Как писал NEWS.ru ранее, в России среди госпитализированных больных с диагнозом «коронавирус» 20% составляют пациенты с лёгким течением болезни, заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.