Патологоанатом рассказала, как коронавирус изменяет лёгкие человека

Основной мишенью коронавируса являются лёгкие, инфекция вызывает массивный отёк этого органа, рассказала патологоанатом Клинической больницы Иркутска Людмила Гришина.
Отёк лёгких при коронавирусе может быть так силён, что масса одного лёгкого у некоторых болевших может достигать двух килограммов при обычном весе в 350 граммов,
Появляется массивный отёк. Нарушается микроциркуляция, что приводит к кровоизлиянию в просвет альвеол, — пояснила Гришина.
Смерть пациента с коронавирусом, отметила патологоанатом, наступает из-за закупорки лёгочной артерии, когда кровь перестаёт поступать к этому органу. Также в ряде случаев причиной смерти становится полированная недостаточность, если вирус поразил все ткани и органы.
Как писал NEWS.ru ранее, в России среди госпитализированных больных с диагнозом «коронавирус» 20% составляют пациенты с лёгким течением болезни, заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.
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