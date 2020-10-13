Каждый пятый госпитализированный с COVID переносит болезнь в лёгкой форме

В России среди госпитализированных больных с диагнозом «коронавирус» 20% составляют пациенты с лёгким течением болезни, заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.
20% госпитализированных — это больные с лёгким течением, 68,3% — со средней степенью тяжести, почти 11% — с тяжёлым течением, около 1,5% — крайне тяжёлое течение заболевания, — цитирует РИА Новости Мурашко.
Как писал NEWS.ru, наиболее действенным способом защитить себя от вирусов, в частности от COVID-19, является промывание носа. Более того, такой метод доступен большинству россиян, так как не требует больших финансовых затрат. Об этом заявила терапевт Ольга Бурлакова. Вирусы проникают в организм человека через носовые проходы. Слизь, которая там скапливается, является для инфекционных агентов питательной средой. К ней вирусы с высокой долей вероятности прикрепятся и начнут размножаться.