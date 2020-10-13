Каждый пятый госпитализированный с COVID переносит болезнь в лёгкой форме

Фото: Софья Сандурская/АГН «Москва»

В России начался рост заболеваемости гриппом и ОРВИ, зарегистрировано уже более 3,5 млн случаев. Об этом сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко на заседании комитета Госдумы по охране здоровья.

В целом на сегодняшний день заболеваемость гриппом и ОРВИ не превышает средних многолетних показателей, но тем не менее подъём заболеваемости начался. Зарегистрировано уже более 3,5 млн случаев ОРВИ, — цитирует...