Пандемия COVID-19 может спровоцировать вспышку кори

https://static.news.ru/photo/ca16d0a8-2bf1-11eb-9ec6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Lisa Maree Williams/Getty Images AsiaPac/Global Look Press

Австралийские учёные заявили, что из-за пандемии коронавируса во многих развивающихся странах может начаться вспышка кори.

По мнению исследователей, к росту числа заболеваний может привести пропуск плановой вакцинации детей из-за ограничительных мер, сокращения социальной помощи, а также роста уровня бедности из-за снижения экономической активности.

Как заявили учёные из Детского научно-исследовательского института Мердока в Мельбурне, корь является чрезмерно контагиозным вирусным заболеванием, поэтому непривитые дети — это почти стопроцентная вероятность эпидемии кори в следующем году, пишет Lancet.

Драматичность ситуации заключается в том, что все силы были брошены на борьбу с ковидом, что негативно повлияло на отработанную годами процедуру вакцинации детей от других опасных инфекционных заболеваний, — заметил профессор Ким Малхолланд.

Отмечается, что по данным ВОЗ, около 94 млн детей пропустили плановую вакцинацию из-за отложенных процедур иммунизации. При этом минувший год был одним из «тихих» по отношению к кори в связи с принятыми мерами изоляции.

Ранее представители ВОЗ и ЮНИСЕФ заявили, что более половины из 129 стран, по которым имелись данные, сообщили о частичной или полной приостановке работы служб вакцинации в марте и апреле 2020 года. В 27 государствах прекратили вакцинировать от кори, в 38 — от полиомиелита. Эта ситуация стала беспрецедентной со времени создания расширенных программ по иммунизации в 1970-х годах.

Как писал NEWS.ru, пандемия коронавируса привела к тому, что около 80 млн детей в возрасте до 1 года во всём мире не получили необходимых прививок.