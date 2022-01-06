Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России вырос до 62,6%

Уровень коллективного иммунитета в России к коронавирусу за последнюю неделю вырос с 61,8% до 62,6%, заявила вице-премьер Татьяна Голикова, слова которой приводит оперативной штаб по борьбе с инфекцией. Зампред правительства добавила, что эпидемиологическая ситуация улучшилась в семи регионах страны.

По словам Голиковой, в трёх субъектах РФ уровень коллективного иммунитета к COVID-19 приближается к 80%. Это Республика Тыва, Липецкая область и Подмосковье. Лидерами по данному показателю являются Севастополь (89,5%), Санкт-Петербург (81,4%), Карелия (80,8%) и Чукотка (80,6%).

При этом в 24 регионах России снизился охват тестированием на коронавирус, из-за чего эпидемиологическая ситуация там ухудшилась. Кроме того, в некоторых субъектах страны показатель коллективного иммунитета снизился, причина — не проведённая вовремя ревакцинация населения.

Прошу глав регионов обратить особое внимание не только на вакцинацию, но и своевременную ревакцинацию, чтобы поддерживать уровень коллективного иммунитета, — сказала Голикова.

Ранее в Кремле заявили о необходимости повысить уровень коллективного иммунитета в связи с появлением и стремительным распространением «омикрон»-штамма коронавируса.

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко считает, что для достижения коллективного иммунитета нужно вакцинировать 100% россиян. По её словам, на сегодняшний день именно вакцинация является наиболее надёжным способом профилактики заражения COVID-19.