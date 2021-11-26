В России от COVID-19 за сутки умерло 1235 человек

За минувшие сутки в России от коронавирусной инфекции скончались 1235 человек. Выявлено 34 690 случаев заражения, из них 7,1% не имели клинических проявлений болезни. За сутки в России полностью выздоровели 36 145 человек, говорится в сообщении, опубликованном на сайте федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

Согласно официальным данным, смертность от COVID-19 постепенно снижается, однако динамика небольшая. Днём ранее было выявлено 1238 случаев смерти от коронавируса. За всё время пандемии в России выявлено свыше 9,5 млн случаев заболевания.

В Москве за сутки COVID-19 заболели 3929 человек. Всего в столице официально зарегистрировано 1 933 979 случаев заражения и 33 821 смерть. В Московской области за сутки коронавирус выявили у 1812 человек.

По данным Роспотребнадзора, за весь период пандемии проведено свыше 222,9 млн лабораторных исследований на коронавирусную инфекцию нового типа, в том числе 607 тысяч — за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 1 831 288 человек.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что пандемия коронавируса быстро не закончится и какое-то время ещё придётся жить в условиях ограничений. Однако нужно сохранять оптимизм и строить планы на будущее.

Ранее стало известно, что, помимо Гонконга, случай инфицирования новым штаммом коронавируса B.1.1.529 был выявлен в Израиле у гражданина, вернувшегося из Малави.

Ранее Великобритания и Израиль внесли в список запрещённых для посещения стран ЮАР, Лесото, Ботсвану, Зимбабве, Мозамбик, Намибию и Эсватини в связи с выявлением в регионе нового штамма коронавируса B.1.1.529. Все возвращающиеся в Израиль из этих стран, включая вакцинированных третьей дозой, должны быть изолированы в отелях для прохождения карантина.

Штамм B.1.1.529 содержит 32 мутации, часть из которых указывают на его высокую способность к распространению и устойчивость к вакцинам. Он имеет больше изменений в спайковом белке, чем все другие варианты COVID-19.