Дерматовенеролог рассказала, какие опасные болезни передаются через поцелуй

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Самый обычный поцелуй может спровоцировать опасные болезни, которые человек может получить от партнёра. Об этом предупредила дерматовенеролог, клинический сексолог и андролог Виталия Курач в интервью «Пятому каналу».

По её словам, чаще всего заражаются при поцелуях таким страшным заболеванием как сифилис.

Сифилис передается через контакт язвочки со слизистой. В результате человек инфицируется, и мы видим это в подтверждённых лабораторных исследованиях, — рассказала Курач.

Ещё одним таким заболеванием она назвала герпес. Опознать его можно, если у партнёра наблюдаются плотные пузырьки на коже и слизистой. Они могут проявляться под нижней губой, на лбу, щеках или руках.

Банальная простуда на поверку может оказаться более серьёзным мононуклеозом. На Западе его даже называют «болезнью поцелуев». Инфекция особенно распространена среди подростков и сопровождается повышением температуры, увеличением лимфатических узлов, ринитом.

Среди других заболеваний Курач перечислила цитомегаловирус, который поражает лёгкие, желудочно-кишечный тракт и центральную нервную систему, а также вирус папилломы — доброкачественные штаммы, когда вирус не приводит к развитию рака, но оставляет косметические дефекты после удаления наростов. Кроме того, поцелуи могут спровоцировать приводящую к поражению желудка и гепатиту А бактерию хеликобактер пилори.

Курач добавила, что особенно высок шанс заражения при контакте с новым партнёром.

Впрочем, поцелуй может быть опасен ещё и в тех случаях, если произошёл не там, где следует. Например, в ОАЭ за публичное проявление чувств, в том числе объятия и поцелуи, полагается тюремный срок, предупредили ранее в генконсульстве РФ в Дубае.