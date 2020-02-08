https://static.news.ru/photo/6bf644ae-4a38-11ea-876a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Доктор медицинских наук, онколог Александр Дорофеев рассказал, что своевременная диагностика рака — это самый важный метод в борьбе с развитием онкозаболевания.

Чтобы снизить риск, нужно прежде всего показываться доктору. В нашей стране действуют программы диспансеризации и скрининговые программы. <...> На них можно пройти рентгенографию органов грудной клетки и томографию, пройти осмотры у маммолога и гинеколога, — привела слова онколога «Российская газета».

Врач отметил, что особенно важно проходить обследования после 40 лет. Мужчинам нужно обследовать лёгкие, делать флюорографию и ходить к урологу. Женщинам надо посещать маммолога и делать обследование молочных желёз раз в несколько лет.

Как сообщал NEWS.ru ранее, чаще всего в 2019 году рак находили на первой и второй стадиях в 56,4% случаев. На самой запущенной стадии диагностировали онкозаболевание только в 20,3% случаев.