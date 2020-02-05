https://static.news.ru/photo/912dbaa0-4767-11ea-9efb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Florian Kopp/imageBROKER.com/Global Look Press

Директор Института персонализированной медицины Первого московского государственного медицинского университета им. И.М. Сеченова Марина Секачева предоставила NEWS.ru данные, на каких стадиях в России выявляли рак в прошлом году.

На ранних стадиях (первой и второй) в 2019 году онкологические заболевания находили в 56,4% случаев. Ещё 23,3% злокачественных новообразований диагностировали на третьей стадии. На самой запущенной, четвёртой стадии, когда наблюдались уже отдалённые метастазы, рак обнаруживали в 20,3% случаях.

В структуре смертности наибольший вес составляют опухоли лёгких, желудка, ободочной и прямой кишки, молочной железы. Таким образом, первоочередной задачей является ранняя постановка диагноза онкологического заболевания, — подчеркнула Секачева.

Она напомнила, что в Сеченовском университете разработана математическая модель раннего выявления при скрининговом обследовании рака лёгкого, колоректального рака, молочной железы и мочевого пузыря на основании комплексной оценки совокупности опухолевых и неопухолевых маркеров.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Главный онколог РФ Андрей Каприн в беседе с NEWS.ru добавил, что чаще всего на ранних стадиях в России диагностируются рак молочной железы, колоректальный рак и опухоли шейки матки.

К 2024 году до 65% всех злокачественных новообразований должны диагностироваться на ранних стадиях. Для этого должны полноценно заработать программы скрининга во всех регионах, — отметил Каприн.

Он напомнил, что на ранних стадиях злокачественные новообразования могут никак себя не проявлять. Именно поэтому профилактические обследования необходимо проводить регулярно.