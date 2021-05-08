Онколог назвал внешний признак предракового состояния

https://static.news.ru/photo/d77e65b2-b14d-11eb-8ca5-96000091f725_660.jpg Фото: 57stock/imageBROKER.com/GLOBAL LOOK PRESS

Хирург и онколог Иван Карасёв заявил об опасности появления на слизистой оболочке гортани или голосовых связках новообразований — полипов. Их игнорирование грозит развитием онкологического заболевания, отметил специалист в Instagram.

Карасёв уточнил , что распознать такое состояние можно по частому покашливанию, затруднённому дыханию, воспалению и хронической осиплости голоса.

Если вовремя не начать лечение, могут появиться осложнения в виде полного нарушения дыхания, потери голоса, перерождения полипов в злокачественные образования, — подчеркнул онколог.

Он добавил, что удалять образования требуется «под корень», что позволит избежать в будущем рецидивов. Вмешательство хирурга избавит человека от перерождения полипов в онкогенные образования, считает Карасёв.

Ранее стало известно, что рак выявляют у пациентов лишь на последней стадии, поскольку они игнорировали симптомы заболевания на протяжении многих лет. Об этом сообщил онколог Михаил Мяснянкин. По словам врача, проблема «запущенных» пациентов состоит в том, что они умышленно не обращают внимания на болезненные симптомы и это длится долго.