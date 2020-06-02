Онколог назвал самые распространённые раковые заболевания у детей

https://static.news.ru/photo/fdb4aab8-a4cc-11ea-bd72-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Злокачественные опухоли в последние несколько лет заметно «помолодели». Всё чаще тяжёлый недуг поражает детей. В основном у юных пациентов выявляют саркому — поражение мягких тканей и органов, рассказал главный детский онколог России Владимир Поляков.

Он добавил, что в раннем возрасте часто диагностируют рак носоглотки, щитовидной железы, околоушной слюнной железы. Крайне редко встречаются образования в поджелудочной железе, толстой кишке и печени, пишет «Ридус».

Заболевания крови составляют порядка 45%, а остальные составляют опухоли соляной природы, которые поражают органы. Из них порядка 20% составляют опухоли головного и спинного мозга, — резюмировал медик.

Поляков отметил, что благодаря современным технологиям удаётся вылечить около 90% детей с заболеваниями крови, почти 80% таких пациентов выздоравливают после рака почки. Хуже реагируют на терапию саркомы тканей и костей из-за быстрого метастазирования.

Ранее NEWS.ru сообщал, что главный внештатный онколог Минздрава РФ Андрей Каприн рассказал, по каким признакам можно узнать о наличии рака кожи.

Он рассказал, что не стоит волноваться о количестве родинок, но стоит обратить внимание на появление новых, особенно если они меняют размер, зудят и как-то по-другому себя проявляют.