Онищенко разрешил не прививаться от коронавируса миллионам россиян

https://static.news.ru/photo/ecb2744e-a9ac-11eb-92ec-96000091f725_660.jpg Геннадий Онищенко Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Первый замглавы думского комитета по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко заявил, что перенёсшие коронавирус могут не проходить вакцинацию. Об этом сообщает ТАСС.

Если вы переболели, то я вам разрешаю не прививаться, если вы не переболели, пойдите и привейтесь, — приводит агентство его слова.

Парламентарий пояснил, что таким образом будет создан пул в количестве около 50–55 млн человек с антителами к COVID-19. Если этого показателя удастся достигнуть к августу, то далее нужно будет решать вопрос о том, нужно ли вакцинироваться тем, кто уже переболел.

Согласно данным оперштаба по борьбе с коронавирусом, с начала пандемии в России заразились более 4,8 млн человек. Из них выздоровели свыше 4,4 млн и 110,1 тысячи скончались.

За минувшие сутки по стране выявлено 8,7 тысячи новых случаев заражения. Из больниц по выздоровлении выписаны 8,4 тысячи пациентов. Жертвами инфекции за сутки стали 397 человек.

Ранее сообщалось, что врач-иммунолог Николай Крючков предупредил об опасности повторного заражения тех, кто переболел COVID-19. По его словам, высокий титр общих антител не говорит о наличии в организме достаточного количества протективных антител. В связи с этим перенесённое заболевание не даёт полной гарантии того, что человек не заразится вновь.