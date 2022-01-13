Онищенко рассказал, как снизить риск заражения COVID в транспорте

Для снижения риска заражения коронавирусом в общественном транспорте можно ввести разное время начала рабочего дня. Тем самым сотрудники соседних предприятий не будут приезжать на работу одновременно, заявил РИА Новости академик РАН, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко. Он рекомендовал привитым и непривитым гражданам, которые пользуются метрополитеном и общественным транспортом, использовать маски.

Я бы сейчас даже, знаете, ввёл <...> дробный график начала рабочего дня — кому-то в 8, кому-то в 8:30, кому-то в 9, кому-то в 9:30, то есть разгрузить транспорт в час пик. Эта схема всегда работала при обычном гриппе, — сказал Онищенко.

Он также отметил, что работодателям можно рекомендовать переводить сотрудников на удалённый формат работы. По словам Онищенко, необходимости в полноценном локдауне пока нет, однако работникам следует позволять работать из дома при малейших симптомах болезни.

Ранее вирусолог, член-корреспондент РАН, профессор Пётр Чумаков заявил, что в России началась пятая волна пандемии, вызванная штаммом «омикрон». Он отметил, что первый удар в конце января — начале февраля примет на себя Москва. Пятая волна окажется самой мощной из всех, но смертность расти не будет из-за меньшей патогенности штамма.

Заместитель мэра Москвы Владимир Ефимов не исключил введения новых ограничений в столице из-за «омикрона». На этот шаг власти пойдут, если широкое распространение штамма приведёт к большой загрузке системы здравоохранения. Директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург ранее рассказал, что сейчас в Москве на долю «омикрона» приходится до 30% заражений.