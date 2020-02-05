https://static.news.ru/photo/aebe94ae-4802-11ea-9460-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко заявил, что опасность пива заключается в том числе в том, что зачастую его не считают алкоголем.

По его словам, пиво является слабоалкогольным напитком, поэтому человек может много его выпить. Но опасность представляет не столько алкоголь, «сколько сама эта композиция — порочный рецепт».

Коварство пива в том, что многие его не считают алкоголем, — заявил Онищенко.

Он отметил, что из-за этого детям в России разрешают пить этот напиток с раннего возраста. Поэтому в РФ возраст начала регулярного потребления алкоголя один из самых низких в Европе, передал « 360 ».

Ранее NEWS.ru писал о том, что врач-психиатр, нарколог, кандидат медицинских наук Даниил Покровский заявил, что самым опасным алкогольным напитком является пиво.