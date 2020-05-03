Объяснена важность ношения маски во время эпидемии коронавируса

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Ношение масок во время эпидемии может обезопасить людей и уменьшить число новых заражённых коронавирусом. Об этом заявил заслуженный врач России Сергей Дорофеев.

По его словам, коронавирусом можно заразиться просто пройдя мимо носителя, и хотя заболевание может никак не проявлять себя, заражённый может передать его другим людям, в первую очередь, своей семье. Дорофеев подчеркнул, что если маски будут использовать все люди, носитель возбудителя не сможет передать его остальным.

Кроме того, по мнению врача не стоит дожидаться ситуации, когда будут приниматься более строгие меры.

(Когда — прим. NEWS.ru)власть скажет: «Всё, теперь со штрафами, полицией и принудительной изоляцией», — сказал Дорофеев в интервью телеканалу «360».

Как писал NEWS.ru, мэр Москвы Сергей Собянин посоветовал жителям столицы носить маски и перчатки в метро. Также он сообщил о нововведениях на станциях Московского метрополитена.