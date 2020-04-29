Собянин порекомендовал носить маски и перчатки в метрополитене

https://static.news.ru/photo/dcb3bf2a-8b09-11ea-bfee-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Мэр Москвы Сергей Собянин посоветовал жителям столицы носить маски и перчатки в метро. Также он сообщил о нововведениях на станциях Московского метрополитена.

Там, где это можно сделать, мы двери убираем и будем убирать по мере увеличения температуры на улице. Уберём на всех станциях, где это возможно, обязательно. Часть уже убрано первых дверей, там, где можно, мы и вторые двери уберём, — заявил градоначальник.

Собянин подчеркнул важность ношения перчаток, так как люди контактируют с поверхностями внутри подземки в любом случае. Помимо этого, карты «Тройка» будут продлены на весь срок ограничений.

Ранее NEWS.ru писал, что Собянин заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в Москве. На сегодняшний день в больницах находится около 17 тысяч пациентов.