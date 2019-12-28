https://static.news.ru/photo/9120a4ea-29db-11ea-ad00-fa163e074e61_660.jpg Фото: Victor Lisitsin/Russian Look

Специалист ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии» рассказала о пользе деликатеса, но посоветовала не злоупотреблять им из-за повышенного содержания в икре соли.

Сотрудник лаборатории спортивной антропологии и нутрициологии ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии» Ирина Кобелькова отметила, что в красной икре содержатся жирные кислоты, в том числе, омега-3, нехватка которых в организме приводит к плачевным последствиям, вплоть до диабета и депрессии. Врач-гастроэнтеролог Гузель Евстигнеева добавила, что с икрой человек получает целый комплекс жирорастворимых легкоусвояемых витаминов, а также ряд важных микроэлементов, передаёт НТВ.

Таким образом, традиционное новогоднее лакомство очень полезно. С другой стороны, предостерегают эксперты, красная икра содержит большое количество соли, а её избыток ведёт к ослаблению иммунитета, повышению давления, инсультам в перспективе и даже к ускоренному старению. Поэтому специалисты советуют есть деликатес понемножку.

Как писал NEWS.ru ранее, специалисты Роспотребнадзора рассказали, как правильно выбирать и хранить деликатес, а также как понять, натуральная икра или искусственная. Эксперты советуют проверять икринки на наличие трещинок и вмятин — это свидетельствует о низком качестве продукта и его разморозке. Хорошая икра пахнет слабо и копчёным, селёдочный аромат и очень яркий окрас — повод отказаться от покупки, равно как и содержание в продукте добавки Е-239.