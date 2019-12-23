https://static.news.ru/photo/aba4c1d8-2603-11ea-be2b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Специалисты Роспотребнадзора рассказали, как правильно выбирать и хранить деликатес, а также как понять, натуральная икра или искусственная.

Эксперты советуют проверять икринки на наличие трещинок и вмятин — это свидетельствует о низком качестве продукта и его разморозке. Хорошая икра пахнет слабо и копчёным, селёдочный аромат и очень яркий окрас — повод отказаться от покупки, равно как и содержание в продукте добавки Е-239 (уротропин), запрещённой с 2010 года. При попадании в кислую среду желудка она выделяет опасные вещества — формальдегиды, сообщает Роспотребнадзор. Разрешённые добавки: Е-200, Е-201, Е-202, Е-203, Е-211, Е-212, Е-213.

Хранить икру лучше в стеклянной ёмкости и в холодильнике. А проверить, настоящий ли деликатес или это его имитация, можно, поместив небольшое количество икры в горячую воду. Натуральный продукт слегка побелеет и утонет, а подделка — растворится.

Как писал NEWS.ru ранее, Росконтроль предупредил о заражённой кишечной палочкой красной икре. Специалисты в настоящее время не находят в образцах красной икры консервантов, однако в каждом из них присутствует кишечная палочка. Исходя из этого, россиянам следует отказаться от приобретения данного продукта для новогоднего стола.