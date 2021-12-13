Нутрициолог назвала болезни, симптомом которых является зябкость

Если человек постоянно чувствует холод или зябкость в конечностях, это может говорить о хрупкости его кровеносных сосудов или о дефиците белка и железа, заявила нутрициолог Алёна Козырева. Также этот симптом может быть признаком гипотиреоза или хронической сердечной недостаточности, пишет “Слово и Дело”.

Диаметр сосудов меньше размера эритроцитов — клеток крови, переносящих кислород. Сосуд должен быть эластичным, чтобы пропустить крупный эритроцит. Если сосуд не может растянуться, то останется без питания целая область клеток, - пояснила нутрициолог.

Дефицит мяса и субпродуктов в рационе может привести к дефициту гемоглобина: из-за этого ухудшается питание тканей тела и его обогрев. Из-за длительной нехватки гормонов щитовидной железы может развиться гипотиреоз: у таких пациентов чувство зябкости возникает из-за пониженного метаболизма, который приводит к нарушению терморегуляции тканей, уточнила Козырева. Хроническая сердечная недостаточность также может быть причиной ощущения зябкости: из-за этого заболевания напор артериальной крови снижается и у пациента начинают мерзнуть конечности.

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