https://static.news.ru/photo/d31b74d8-4669-11ea-9843-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Обращение на имя вице-премьера и руководителя оперативного штаба Татьяны Голиковой с предложением выдавать рецепт всем заболевшим на медицинские маски, направил первый заместитель Комитета Госдумы по контролю и регламенту Олег Нилов.

Также депутат предложил увеличить финансирование на разработку новых вакцин, пишет «Парламентская газета», и рассказал, какие ещё меры необходимо принять правительству, чтобы не позволить распространиться коронавирусу из Китая.

Нилов пояснил, что с вирусами различного типа человечество сталкивается не в первый раз. Депутат напомнил и про птичий, и про свиной грипп, а также лихорадку Эбола.

Есть и более страшные болезни, например, ВИЧ или гепатиты, которые разными путям передаются от человека к человеку, и могут привести к смерти. На них-то никто внимание уже не обращает. Но об этом колокол должен звонить каждый день. В ситуации с коронавирусом самое главное не поддаваться панике, а также соблюдать все рекомендации, — отметил первый зам думского комитета.

Нилов напомнил, что врачи во всём мире призывают использовать медицинские маски, чтобы защититься от нового типа пневмонии, вызванной вирусом 2019-nCoV.

Считаю, что заболевшему человеку любым простудным заболеванием при постановке диагноза врач обязан выписывать кроме препаратов ещё и рецепт на получения медицинской маски бесплатно. Для этого не нужен закон, а нужно постановление правительства, — сказал он.

Депутат уверен, что таким образом можно минимизировать число заболевших и экономические потери работодателей и сотрудников. Нилов обратил внимание и на то, что сейчас «наша наука финансируется по остаточному принципу, но её бюджет должен быть профицитным». Парламентарий также предложил поставить вопрос объединения усилий по борьбе с болезнью на всех мировых площадках. Это поможет странам не оставаться один на один с подобными эпидемиями, пояснил депутат.

Число заболевших пневмонией, вызванной новым типом коронавируса, в Китае на утро 3 февраля составило 17 тыс. 205 человек. Из них люди умерли в 361 случае. В России зафиксированы два случая заражения, ранее сообщили в Роспотребнадзоре. Это двое граждан Китая, и сейчас они находятся под наблюдением врачей. Их состояние удовлетворительное, а болезнь протекает в лёгкой форме.

Как писал NEWS.ru, ранее врачи показали снимки поражённых коронавирусом лёгких.