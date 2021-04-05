Прохлада, медитация, режим: невролог рассказал, как победить бессонницу

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Избавиться от бессонницы можно достаточно простым способом. Чтобы засыпать без проблем, следует понизить температуру в спальне на несколько градусов, посоветовал американский невролог Крис Уинтер.

По его словам, прохлада не только поможет улучшить качество сна, но и будет способствовать более продолжительному отдыху.

Кроме этого, медик рекомендовал ложиться спать и вставать по возможности в одно и то же время. Наличие постоянного графика помогает мозгу понять, когда наступает время отходить ко сну, пояснил он.

Вместе с тем, как подчеркнул эксперт, смена подушки, матраса либо белья не помогут избавиться от проблем со сном, передаёт Men’s Health.

Зато лучше засыпать будет получаться, если незадолго до этого помедитировать или позаниматься физическими упражнениями. Помимо прочего, невролог посоветовал сократить употребление алкоголя, особенно в вечернее время.

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