Невролог назвал болезни, на которые указывает звон в ушах

Тиннитус, он же звон или шум в ушах, может говорить о наличии серьёзных заболеваний. Об этом врач-невролог Александр Евдокимов рассказал Пятому каналу.
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Это может быть воспалительное заболевание, поражения слухового нерва, центров слуха в коре головного мозга различными новообразованиями, — отметил невролог.
Он добавил, что другой возможной причиной звона и шума в ушах является воспаление или дисфункция височно-нижнечелюстного сустава. Также не исключены сосудистые заболевания атеросклеротического толка и проблема шейного отдела позвоночника.
Ещё одной причиной появления шума может быть приём лекарственных препаратов. Евдокимов советует проконсультироваться с лечащим врачом, поскольку лекарства могут быть с побочным эффектом. Врач также отметил, что шум или звон в ушах может вызвать сахарный диабет.
В любом случае в первую очередь следует измерить артериальное давление, только при его изменении в любую сторону могут проявиться шум или звон в ушах, подчеркнул врач.
Ранее стало известно, что холодные руки всегда свидетельствуют о спазме сосудов. Об этом заявил врач-невролог Павел Хорошев. Он добавил, что холодные руки могут быть реакцией организма на понижение давления или приём лекарств.