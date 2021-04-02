Неумеренная любовь к апельсинам может привести к смерти

Чрезмерное употребление апельсинов может привести к возникновению рака кожи. К такому выводу пришли специалисты из Университета Индианы в США. О результатах их исследований пишет Express.
Учёные
Отмечается. что наиболее подвержены заболеванию люди со светлой и очень светлой кожей.
Ранее австралийские учёные выявили причину возникновения опаснейшей онкологии. Исследователи установили, что существует определённый ген, отвечающий за развитие наиболее агрессивной и наименее поддающейся лечению формы рака груди. Они отметили, что при возникновении такой онкологии выживаемость катастрофически низкая. Об этом писал NEWS.ru.