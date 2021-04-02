Неумеренная любовь к апельсинам может привести к смерти

https://static.news.ru/photo/c668822c-940f-11eb-a9df-96000091f725_660.jpg Фото: Фото: lookw.ru

Чрезмерное употребление апельсинов может привести к возникновению рака кожи. К такому выводу пришли специалисты из Университета Индианы в США. О результатах их исследований пишет Express.

Учёные выяснили , что при употреблении более двух цитрусовых в день риск заболеть раком кожи увеличивается на 63%. По их мнению, это связано с содержащимся в этих фруктах веществом псорален. Оно обладает фотосенсибилизирующими и фотокарциногенными свойствами.

Отмечается. что наиболее подвержены заболеванию люди со светлой и очень светлой кожей.

Ранее австралийские учёные выявили причину возникновения опаснейшей онкологии. Исследователи установили, что существует определённый ген, отвечающий за развитие наиболее агрессивной и наименее поддающейся лечению формы рака груди. Они отметили, что при возникновении такой онкологии выживаемость катастрофически низкая. Об этом писал NEWS.ru.