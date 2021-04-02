16+

Рубрики

Медиа

Архив

Здоровье

Неумеренная любовь к апельсинам может привести к смерти

03:03, 03 апреля 2021
Фото: Фото: lookw.ru

Чрезмерное употребление апельсинов может привести к возникновению рака кожи. К такому выводу пришли специалисты из Университета Индианы в США. О результатах их исследований пишет Express.

Учёные выяснили, что при употреблении более двух цитрусовых в день риск заболеть раком кожи увеличивается на 63%. По их мнению, это связано с содержащимся в этих фруктах веществом псорален. Оно обладает фотосенсибилизирующими и фотокарциногенными свойствами.

Отмечается. что наиболее подвержены заболеванию люди со светлой и очень светлой кожей.

Ранее австралийские учёные выявили причину возникновения опаснейшей онкологии. Исследователи установили, что существует определённый ген, отвечающий за развитие наиболее агрессивной и наименее поддающейся лечению формы рака груди. Они отметили, что при возникновении такой онкологии выживаемость катастрофически низкая. Об этом писал NEWS.ru.

Yandex Zen

Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен

подписаться
News.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео