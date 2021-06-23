«Нет вакцинированных»: Проценко о 101 пациенте на ИВЛ в Коммунарке

Главврач ковидной больницы в Коммунарке Денис Проценко в своём Telegram привёл статистику по заболевшим в его клинике за последние сутки. Он не без сожаления заметил, что ни один пациент не был привит.

Врач рассказал, что сейчас в больнице в реанимации лежат 387 пациентов, 101 из них на ИВЛ, трое на ЭКМО (экстракорпоральная мембранная оксигенация — метод насыщения крови кислородом).

Среди них нет вакцинированных. Уверен, что если бы все прислушивались к разъяснениям профессионалов, то количество тяжёлых случаев резко уменьшилось... И конец пандемии бы приблизили, — написал медик.

Ранее Проценко заявил, что слухи о негативном влиянии вакцин от коронавируса на репродуктивную систему являются спекуляцией. Он подчеркнул, что российские препараты созданы на основе технологий, применявшихся прежде, и добавил, что россияне прививаются от полиомиелита, но при этом не исчезли из-за бесплодия.

Новый обнаруженный в Москве штамм коронавируса выявили почти у 90% вновь заболевших в столице. Город, по сути дела, начинает заново проходить эту историю с коронавирусом.