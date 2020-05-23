Нейропсихолог объяснила зависимость от сладкого

https://static.news.ru/photo/689006b2-9cbb-11ea-9900-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Нейропсихолог Ирина Хвингия рассказала, что зависимость от сладкого не передаётся генетически, однако дети-сладкоежки могут появляться по другой причине.

По её словам, если во время беременности мать увлекалась шоколадом и конфетами, то потребность в таких продуктах может появиться и у ребёнка.

Кроме того, отметила эксперт, зависимость может начаться в зрелом возрасте. Она пояснила, что в НЛП существует система якорения. Так, когда происходит что-то хорошее, человек кладёт руку на плечо и это состояние фиксируется. Во время стрессовых ситуаций человек повторяет это действие и вспоминает приятные моменты жизни. Таким образом мозг «якорит приятное».

Хвингия добавила, что подобное происходит и при употреблении сладкого.

Не могли сконцентрироваться, съели пирожное и сконцентрировались, — подчеркнула она.

Нейропсихолог также посоветовала избавляться от зависимости постепенно и очень осторожно, так как резкий отказ от сладостей станет серьёзным стрессом для организма, передаёт радио Sputnik.

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