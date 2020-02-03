https://static.news.ru/photo/b92f8d22-4680-11ea-8f8e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Главный внештатный онколог Минздрава Андрей Каприн заявил о дефиците специалистов в области онкологии в России. Наибольший дефицит наблюдается в Дальневосточном и Северо-Кавказском федеральном округах. Москва и Санкт-Петербург обеспечены специалистами лучше других регионов.

По данным Министерства здравоохранения РФ, на сегодняшний день отмечается дефицит врачей-онкологов в поликлиниках — 1 тысяча 987 человек, — приводит слова Каприна ТАСС.

Представители ведомства добавили, что в планах Минздрава снизить смертность от онкозаболеваний до 185 случаев на 100 тысяч населения. Достигнуть таких показателей планируется с помощью увеличения инвестиций в эту область. Ориентировочная сумма составит 1 трлн рублей.

Как ранее сообщал NEWS.ru, в России появится реестр пациентов со злокачественными опухолями. Эта мера позволит следить за эффективностью лечения всех онкобольных в стране.