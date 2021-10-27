Не только COVID: медик рассказал о новой пандемии в России

Пандемия коронавируса является не единственной проблемой, затронувшей Россию в 2021 году. Есть ещё одна пандемия. Об этом в интервью радио Sputnik рассказал реабилитолог, эксперт по здоровому образу жизни Александр Фомин.

Как отметил эксперт, от COVID-19 умерли около 200 тысяч россиян, однако не только эта болезнь даёт высокий уровень смертности.

По моему мнению, у нас 50% смертности — из-за сердечно-сосудистых заболеваний. Это вторая пандемия, о которой мало кто кричит. В некоторых странах этот показатель значительно ниже, — заявил Фомин.

По мнению эксперта, ситуацию необходимо менять. При этом каждый человек может снизить для себя риск сердечно-сосудистых заболеваний, если начнёт делать одну простую вещь: больше двигаться. Поскольку большинство граждан имеют сидячую работу, не следует часами оставаться за столом — таким образом развиваются ишемическая болезнь сердца и гипертония, убеждён Фомин.

Мы слишком много времени проводим сидя. Как минимум раз в час надо вставать и двигаться, это должна быть хоть минута физической нагрузки, — посоветовал он.

Также эксперт рекомендует от 45 до 90 минут в день уделять активной ходьбе. При этом для поддержания подвижного образа жизни совсем не нужно бегать — достаточно просто ходить.

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