Названы вредные для зубной эмали продукты

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Эксперты рассказали, какие продукты и напитки могут нанести серьёзный вред зубной эмали.

Газированные напитки без сахара оказывают негативное влияние на зубную эмаль. Для вкуса напитка используют различные кислоты: ортофосфорную, лимонную и другие. Именно она и вредит зубам. После выпитого бокала газированной воды рекомендуется тщательно прополоскать рот.

Углеводородные продукты также отрицательно сказываются на состоянии зубов. Когда сахар, глюкоза или фруктоза, возникающие после расщепления слюной углеводов, надолго задерживаются в ротовой полости, вырастает количество бактерий. Они разрушают эмаль. Перепады температуры также негативно влияют на состояние полости рта, поэтому не рекомендуется запивать мороженое горячим чаем или кофе.

Повышенная чувствительность зубов или склонность к кариесу может возникать из-за нехватки витаминов и минералов. Для их восполнения лучше использовать специальные реминерализирующие средства, сообщает «МедикФорум».

NEWS.ru писал, что в России за 18 лет стоимость изготовления зубной коронки увеличилась в 20 раз. В 2001 году нужно было заплатить за эту услугу 230 рублей, а в декабре 2019 года — 4,5 тысячи рублей.