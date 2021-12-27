Названы семь главных причин, по которым человек толстеет

Человек может поправляться по причине замедления метаболизма. Причины у такого состояния организмы бывают разные. Диетолог Светлана Фус назвала семь из них. Их приводит РИА Новости.

Причинами замедления метаболизма, по утверждению диетолога, может стать отказ от завтрака, недостаточное поступление воды в организм, нерегулярное питание, переедание, ужин как основной приём пищи, неполноценный сон, стресс.

Чтобы нормализовать ситуацию, врач рекомендует включить в рацион большое количество растительной пищи — овощи, фрукты, злаковые. Они должны составлять две трети рациона.

Это лучшие помощники для нормальной работы кишечника, очищения организма от токсинов и важный источник минералов, витаминов и клетчатки, — подчеркнула диетолог.

Также необходимо пить достаточное количество воды, поскольку без неё улучшать обменные процессы будет гораздо сложнее, и отказаться от сладкого, мучного, фастфуда и полуфабрикатов. Диетолог советует питаться так, чтобы чувство сытости оставалось в течение четырёх часов.

В день должно быть три-четыре приёма пищи. Это позволит избежать сильного чувства голода, а значит и во время очередного приёма пищи вы не будете переедать, — пояснила Светлана Фус.

Ранее диетолог Марият Мухина заявила, что россиянам не стоит ограничивать себя различными диетами зимой без прямого предписания врача. Она пояснила, что в это время у людей из-за нехватки солнца отмечается дефицит витамина D, а ограничения в еде могут усилить негативное влияние на организм.