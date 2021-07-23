Названы российские регионы с самыми здоровыми жителями

В 2020 году меньше всего в России болели жители Чеченской республики, Кабардино-Балкарии и Еврейской автономной области. Там зарегистрировано наименьшее число заболеваний из расчёта на 100 тысяч населения. Об этом сообщается в статистическом сборнике Минздрава России, данные из которого приводит РИА Новости.
Так, в Чечне на 100 тысяч населения в 2020 году
Наибольшее число заболеваний из расчёта на 100 тысяч населения в минувшем году зафиксировано в Алтайском крае — 229 430, на втором месте идёт Санкт-Петербург — 217 363, замыкает тройку Ямало-Ненецкий автономный округ — 211 046.
Всего в 2020 году граждане РФ перенесли более 229 миллионов болезней.
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