Меньше всего слепых и граждан с пониженным зрением в России зарегистрировано в Москве (9,3 человека на 100 тысяч населения), Томской области (11) и Севастополе (11,9). Кроме того, в числе лидеров — Еврейская автономная (13) и Мурманская (15,5) области. С соответствующими данными Минздрава за 2018 год ознакомился News.ru.

Наибольшая распространённость таких недугов отмечается в Республике Алтай (531), Калмыкии (440,1) и Северной Осетии (296,1). За ними следуют Чеченская Республика (266,4) и Дагестан (247,5).

За пять лет число имеющих слепоту или пониженное зрение в России уменьшилось: с 98,2 человека на 100 тысяч населения в 2013 году до 86,8 в 2018-м.

Как предположил в разговоре с News.ru врач-офтальмолог, доктор медицинских наук Вячеслав Куренков, неравномерная распространённость недугов по территории России может быть обусловлена разными возможностями людей по обращению за медпомощью. Кроме того, не все встречаются с врачом своевременно.

Сергей Лантюхов/News.ru

Например, лидерство Москвы говорит о том, что помощь оказана быстро и квалифицированно, применялись возвращающие зрение технологии.

Если взять Алтай, то, естественно, информированность и осведомлённость пациентов о том, что нужно обращаться к врачу своевременно при любом симптоме, ниже. Если взять Москву 20 лет назад или 10 лет назад, то, судя даже по нашим наблюдениям, пациенты больше сидели дома, ждали исхода заболевания. То есть они сравнивают любое глазное заболевание с насморком — если его не лечить, то оно само пройдёт. К глазам это не относится: чем раньше обратишься к врачу, тем больше шансов избежать каких-то плохих последствий, — уточнил Куренков.

Одно из возможных объяснений разницы по числу имеющих слепоту или пониженное зрение в тех или иных регионах — образ жизни людей и национальные традиции, отметил врач. Например, это может проявляться в особенно частом использовании салютов — на празднествах или других мероприятиях. Это сказывается и на количестве людей, которые травмировали салютом глаза и потеряли зрение.

Он добавил, что за последние несколько лет у пациентов появилось больше заботы о глазах, выросла ответственность за здоровье. Например, если больной обращается к врачу с конъюнктивитом, после назначения капель он не «пропадает», а продолжает наблюдаться до конца лечения.

Нейроофтальмолог Ольга Половинкина ранее рассказала, что плохое зрение может свидетельствовать о серьёзных заболеваниях. По её словам, часто пациенты жалуются на проблемы со зрением, а в итоге оказывается, что патологий глазного дна нет. В этом случае человека направляют к неврологу для дальнейшего обследования.

Если врач понимает, что заболевание связано не с глазом, а, к примеру, с орбитой, средней черепной ямкой или корой, то уже подключается нейроофтальмолог — специалист, работающий на стыке офтальмологии и неврологии, — пояснила врач.

Waltraud Grubitzsch/dpa-Zentralbild/Global Look Press

Она добавила, что резкое снижение зрения может указывать на опухоль головного мозга. Случается, что проблемы с глазами говорят о заболеваниях другой области. К примеру, связанных с эндокринной системой.

Тревожные симптомы — ухудшение бокового зрения, преходящая слепота, двоение. Особенно надо насторожиться при одностороннем выпадении зрения — когда видит только один глаз.

В 2019 году под руководством кандидата биологических наук, доцента кафедры биологии, экологии и химии Тихоокеанского государственного университета города Хабаровска Татьяны Ядрищенской провели исследование факторов ухудшения качества зрения у студентов вуза.

Среди патологий зрения лидирующее положение занимает миопия (близорукость) — 93% опрошенных, выяснили специалисты. Близорукость представляет собой ведущую причину плохого зрения во всём мире: в настоящее время насчитывается более 1,5 млрд страдающих близорукостью человек. Авторы исследования связывают ухудшение зрения с активным использованием гаджетов.