Международный день офтальмолога отмечается 8 августа. В современном мире 20% населения имеют проблемы со зрением. Лёгкие нарушения отмечаются у 188,5 млн человек, умеренно тяжёлые — у 217 млн, ещё 36 млн человек поражены слепотой.

В России у каждого седьмого жителя есть нарушения зрительного аппарата. По статистике Министерства здравоохранения России, в 2017 году у 20,7 млн россиян были диагностированы заболевания глаз. Для сравнения, 15 лет назад таких людей было в полтора раза меньше — 13,7 млн человек. До 60–70% школьников к выпускному классу имеют нарушения органов зрения.

004 Jason Alden/Global Look Press

В 2019 году под руководством кандидата биологических наук, доцента кафедры биологии, экологии и химии Тихоокеанского государственного университета города Хабаровска Татьяны Ядрищенской было проведено исследование факторов ухудшения качества зрения у студентов вуза.

Выяснилось, что среди патологий зрения лидирующее положение занимает миопия (близорукость) — 93% опрошенных, незначительное количество (по 2%) отметили наличие дальнозоркости и астигматизма. Эти данные совпадают с международной статистикой. Близорукость является ведущей причиной плохого зрения во всём мире. В настоящее время насчитывается более 1,5 млрд человек, страдающих близорукостью. Авторы исследования связывают массовое ухудшение зрения с активным пользованием гаджетов.

Оказалось, что 53% обучающихся отметили, что общее время использования смартфонов в сутки составляет 4–8 часов, 20% респондентов утверждают, что более 8 часов. При этом за компьютером работают более 2-х часов в сутки лишь 35% студентов, соответственно, 75% используют компьютер для учебной деятельности и иных целей менее 2-х часов в день, — сказано в исследовании.

Эксперты с Дальнего Востока предполагают, что мышца глаза, отвечающая за аккомодацию (приспособление органа либо организма в целом к изменению внешних условий), в результате чрезмерной нагрузки при рассматривании объектов с близкого расстояния может перенапрягаться, что, в свою очередь, ведёт к вытягиванию глазного яблока и прогрессированию близорукости.

Сергей Булкин/News.ru

Гипотезу авторов исследования подтверждает и офтальмолог-хирург, кандидат медицинских наук Марианна Комарова. По её словам, небольшая близорукость (до минус трёх) обычно начинается в школьном возрасте (но бывает и во взрослом) и её провоцирует рассматривание любых объектов с близкого расстояния. Будь то книга или гаджет. Но последнее вреднее для глаз. Под влиянием искусственных источников света глаз быстрее утомляется. Это не только снижает остроту зрения, но и провоцирует развитие глаукомы и катаракты.

Глаз человека устроен таким образом, что он расслабленно смотрит вдаль — на расстояние пяти метров и более. Когда расстояние от объекта менее 30 сантиметров, он начинает значительно напрягаться. Если человек не расстаётся с гаджетом или книжкой, глаз «подстраивается» под такое положение вещей. Увеличивается диаметр глазного яблока на один миллиметр, удлиняется сетчатка, что соответствует 2-3 диоптриям близорукости. Марианна Комарова офтальмолог-хирург, кандидат медицинских наук

Падение зрения до минус трёх у современных любителей гаджетов считается почти нормой. А вот более сильная близорукость возникает уже по другим причинам: наследственная предрасположенность, слабость соединительной ткани, нехватка витамина D, проблемы с опорно-двигательным аппаратом (например, сколиоз).

Чтобы сохранить зрение, врач советует делать перерывы в чтении и чаще заниматься спортом, играть в подвижные игры и гулять. Если приходится очень много времени проводить за компьютером, врач рекомендует купить препараты, содержание лютеин. Они помогают сетчатке глаза справиться с запредельными нагрузками.

Между тем доктор медицинских наук, сотрудник НИИ глазных болезней, врач-офтальмолог Мария Будзинская не согласна с коллегой — «рандомизированных международных исследований, подтверждающих связь книг и гаджетов с падением зрения, нет». А повышение распространённости заболеваний глаз связано с улучшением их диагностики.