Названы растения, которые обеззараживают дом

Назван список растений, которые защищают дом от вирусов и бактериальных инфекций. По словам врача-терапевта Тимура Асанова, наибольшей способностью обеззараживания помещения обладает эвкалипт и миниатюрные цитрусовые деревья — лимон, апельсин, мандарин. Об этом сообщает портал «Радио 1».

Особенность растений с антисептическим эффектом заключается в том, что они содержат эфирные масла, богатые фитонцидами — веществами, уничтожающими патогенную микрофлору. Поэтому некоторые виды комнатных растений могут выступать обеззараживателями воздуха, — поделился Асанов.

Он также добавил, что хвойные — пихта, можжевельник и другие — также содержат много эфирных масел с антисептическим эффектом. При этом для дезинфекции помещений подойдёт мирт, который нейтрализует палочку Коха, вызывающую туберкулёз, и снижает активность вирусов.

Ранее руководитель Екатеринбургского научно-исследовательского института вирусных инфекций Центра «Вектор» Роспотребнадзора Александр Семёнов заявил, что новый штамм COVID-19 «омикрон» быстрее опускается в лёгкие человека, вызывая пневмонию. По словам вирусолога, если раньше требовалось от 10 до 11 дней, то теперь на это уходит до 5 дней.