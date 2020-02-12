https://static.news.ru/photo/b60ab8ca-4d9b-11ea-980d-fa163e074e61_660.jpg Фото: uwe umstätter/imageBROKER.com/Global Look Press

Кожа человека с возрастом теряет эластичность, становится суше, тоньше и менее способной к регенерации. Всё это в совокупности со внешними факторами приводит к появлению возрастных морщин. Однако этот процесс можно замедлить, если следовать ряду рекомендаций.

Советы экспертов по этому вопросу приводит «Профиль». Прежде всего следует отказаться от курения — химические вещества в табачном дыме негативно влияют на коллаген и эластин, которые отвечают за показатели прочности и эластичности кожи.

Важно не находится долго под воздействием прямых солнечных лучей. Воздействие ультрафиолета является одной из основных причин появления морщин — больше всего их возникает на участках тела, которые чаще всего открыты солнцу: тыльной стороне ладоней, лице и шее. Частично нейтрализовать вредное влияние ультрафиолета можно кремами с защитой SPF.

Защитить кожу от свободных радикалов поможет добавление в рацион продуктов питания с высоким содержанием антиоксидантов. К таковым относятся ягоды, красная фасоль, слива и вишня.

В качестве профилактики сухости следует следить за количеством потребляемой жидкости и пить не менее двух литров воды в день. Это поможет держать кожу увлажненной в необходимой степени и замедлить образование морщин.

Наконец, нужно не забывать о здоровом сне нормальной продолжительности. Специалисты советуют спать не менее 8 часов в сутки.

Ранее NEWS.ru приводил рекомендацию российского врача-диетолога Тамары Прунцевой, по словам которой употребление в пищу семян подсолнуха способно замедлить старение.