Названы продукты, которые вызывают привыкание

Некоторые продукты питания способны вызывать биохимическую зависимость. Об этом в интервью радио Sputnik рассказала спортивный нутрициолог Дарья Савельева.
По словам эксперта, многие люди
Сладкого требует не только мозг, но и микрофлора кишечника, которая к нему приучена, особенно если человек много лет злоупотребляет сахаром, — объяснила нутрициолог.
Кроме того, привыкание вызывают и молочные продукты, отмечает Дарья Савельева. По её мнению, они хороши только в терапевтических дозах. Всё дело в лактозе, большое количество которой вызывает зависимость из-за высокого содержания опиатов природного происхождения.
Так задумано: когда животное кормит своего детёныша, молоко должно оказывать на него очень лёгкий наркотический эффект. Для этого существуют опиаты — казоморфины, они успокаивают, расслабляют, — рассказала специалист.
Одним из проявлений такого привыкания является употребление молочных продуктов на ночь.
Ещё один продукт, вызывающий привыкание, — мучные изделия. Полностью отказываться от них не следует, но необходимо соблюдать меру. Особенно это касается изделий, приготовленных с применением дрожжей, которые способны самостоятельно вызвать зависимость. Сочетание же белой муки и дрожжей — это «двойной удар», поэтому от хлеба людям бывает отказаться сложнее, чем от сладкого.
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