Названы продукты, которые вызывают привыкание

Некоторые продукты питания способны вызывать биохимическую зависимость. Об этом в интервью радио Sputnik рассказала спортивный нутрициолог Дарья Савельева.

По словам эксперта, многие люди привыкают к сахару, это ведёт к повышенному употреблению сладкого. Избавляться от такой зависимости придётся долго, поскольку мозг любит простую энергию, получаемую из сахара.

Сладкого требует не только мозг, но и микрофлора кишечника, которая к нему приучена, особенно если человек много лет злоупотребляет сахаром, — объяснила нутрициолог.

Кроме того, привыкание вызывают и молочные продукты, отмечает Дарья Савельева. По её мнению, они хороши только в терапевтических дозах. Всё дело в лактозе, большое количество которой вызывает зависимость из-за высокого содержания опиатов природного происхождения.

Так задумано: когда животное кормит своего детёныша, молоко должно оказывать на него очень лёгкий наркотический эффект. Для этого существуют опиаты — казоморфины, они успокаивают, расслабляют, — рассказала специалист.

Одним из проявлений такого привыкания является употребление молочных продуктов на ночь.

Ещё один продукт, вызывающий привыкание, — мучные изделия. Полностью отказываться от них не следует, но необходимо соблюдать меру. Особенно это касается изделий, приготовленных с применением дрожжей, которые способны самостоятельно вызвать зависимость. Сочетание же белой муки и дрожжей — это «двойной удар», поэтому от хлеба людям бывает отказаться сложнее, чем от сладкого.

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