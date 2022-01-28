Названы напитки, уменьшающие риск болезней Альцгеймера и Паркинсона

Диетолог Эми Гудсон назвала напитки, способствующие улучшению памяти и эффективные в профилактике болезней Альцгеймера и Паркинсона. Хорошо помогает бороться с возрастным ухудшением памяти кофе, сообщает Eat This, Not That.
Сами по себе гранаты обладают сильнейшими противовоспалительными свойствами и помогают ослабить такие процессы в организме. Также при возрастных ухудшениях памяти и умственных способностей диетолог посоветовала ограничить, а лучше и вовсе отказаться от алкоголя.
Ранее сообщалось, что американские нейрофизиологи обнаружили: употребление силденафила, главного компонента «Виагры», примерно на 69% снижает вероятность развития болезни Альцгеймера у пациентов всех возрастов.