Названы напитки, уменьшающие риск болезней Альцгеймера и Паркинсона

Диетолог Эми Гудсон назвала напитки, способствующие улучшению памяти и эффективные в профилактике болезней Альцгеймера и Паркинсона. Хорошо помогает бороться с возрастным ухудшением памяти кофе, сообщает Eat This, Not That.

Защищает от снижения умственных способностей и сокращает риск болезней Альцгеймера и Паркинсона зелёный чай. Он богат полифенолами и антиоксидантами. Также очень полезен в этих случаях гранатовый сок. Специалист отмечает, что натуральный напиток содержит в четыре раза больше антиоксидантов, чем зелёный чай.

Сами по себе гранаты обладают сильнейшими противовоспалительными свойствами и помогают ослабить такие процессы в организме. Также при возрастных ухудшениях памяти и умственных способностей диетолог посоветовала ограничить, а лучше и вовсе отказаться от алкоголя.

Ранее сообщалось, что американские нейрофизиологи обнаружили: употребление силденафила, главного компонента «Виагры», примерно на 69% снижает вероятность развития болезни Альцгеймера у пациентов всех возрастов.