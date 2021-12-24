Названы наиболее и наименее вакцинированные от COVID-19 профессии

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Препарат для лечения коронавируса на основе моноклональных антител эффективен и против штамма «омикрон». Об этом заявил директор ГНЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в интервью РИА Новости.

В настоящее время в центре Гамалеи идёт работа по созданию препарата против коронавируса на основе моноклональных антител. Это аналог препарата, которым лечили экс-президента США Дональда Трампа. В ноябре замглавы центра...