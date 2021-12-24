Названы наиболее и наименее вакцинированные от COVID-19 профессии

Наибольшее количество привитых от COVID-19 среди врачей, курьеров, медсестёр и учителей. Такие данные в ходе исследования получил портал SuperJob, с его результатами знакомит РБК.
Так, среди врачей в настоящее время от COVID-19
Также к показателю 90% приблизились PR-менеджеры (89%), воспитатели (87%), юристы (86%), фармацевты (85%).
Наименьшее число привитых можно встретить среди менеджеров по логистике (59%), программистов (58%), диспетчеров (57%) и операторов кол-центров (55%).
Президент Владимир Путин отметил, что уровень коллективного иммунитета в стране составляет 59,4%, но этого недостаточно.
Нам нужен коллективный иммунитет где-то под 80%, — сказал глава государства.
По мнению Путина, страна сможет достичь этого показателя ко второму кварталу 2022 года.
Единственным городом России, в котором достигнут необходимый коллективный иммунитет, является Севастополь — число вакцинированных там составляет 88,7%. Также выше 75% ещё в четырёх субъектах — в Карелии, Санкт-Петербурге, на Чукотке и в Московской области.