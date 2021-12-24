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Названы наиболее и наименее вакцинированные от COVID-19 профессии

SuperJob: среди врачей наибольшее число вакцинированных от COVID-19
07:26, 24 декабря 2021
Названы наиболее и наименее вакцинированные от COVID-19 профессии Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Наибольшее количество привитых от COVID-19 среди врачей, курьеров, медсестёр и учителей. Такие данные в ходе исследования получил портал SuperJob, с его результатами знакомит РБК.

Так, среди врачей в настоящее время от COVID-19 вакцинировались 95% работников, среди курьеров таковых 93%, среди медсестёр — 92%, количество привитых среди учителей дошло до 90%.

Также к показателю 90% приблизились PR-менеджеры (89%), воспитатели (87%), юристы (86%), фармацевты (85%).

Наименьшее число привитых можно встретить среди менеджеров по логистике (59%), программистов (58%), диспетчеров (57%) и операторов кол-центров (55%).

Президент Владимир Путин отметил, что уровень коллективного иммунитета в стране составляет 59,4%, но этого недостаточно.

Нам нужен коллективный иммунитет где-то под 80%, — сказал глава государства.

По мнению Путина, страна сможет достичь этого показателя ко второму кварталу 2022 года.

Единственным городом России, в котором достигнут необходимый коллективный иммунитет, является Севастополь — число вакцинированных там составляет 88,7%. Также выше 75% ещё в четырёх субъектах — в Карелии, Санкт-Петербурге, на Чукотке и в Московской области.

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