Путин призвал не бороться с антиваксерами

Президент России Владимир Путин считает, что не нужно бороться с противниками вакцинации от коронавируса. Об этом он заявил на ежегодной большой пресс-конференции, отвечая на вопрос журналиста «Комсомольской правды». По мнению главы государства, в случае давления появятся способы обойти запреты.

Нужно ли вводить какие-то меры преследования на этот счёт? Я думаю, что нет. Дело совершенно не в какой-то политической воле. Дело в том, что всегда сила действия равна силе противодействия. Как только начнёшь давить, у нас же народ изобретательный, сразу появятся способы обойти это стремление надавить, — сказал Путин.

По словам главы государства, людям необходимо «терпеливо» объяснять важность вакцинации и ограничительных мер, при этом следует с уважением относиться к приверженцам любой позиции.

Если человек переболел, второй раз заболевают знаете сколько? 1%. А из вакцинированных сколько? 3-4%. А на койках в палатах реанимации и в больницах тех, кто вакцинировался, не знаю, во сколько раз меньше. <...> Это цифры, объективные цифры. Нужно их доводить до людей. В советское время никто не спрашивал. Шлёп-шлёп-шлёп — и пошли, — подчеркнул президент.

Он добавил, что в России фиксируется низкий уровень коллективного иммунитета. У россиян он достигает всего 54,9%. При этом необходимый уровень для защиты — 90–95%. Президент также выступил за взаимное признание странами вакцин и за скорейшее распространение этих препаратов по всему миру.

Ранее врач Тимур Пестерев сообщил, что вариант коронавируса «омикрон» может быть не последним штаммом инфекции. Он отметил, что коронавирус прошёл стандартный для любого вируса путь, став менее опасным и более заразным.