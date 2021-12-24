Врач предупредил, что «омикрон» не последний штамм коронавируса

«Омикрон» лишь очередной штамм коронавируса со своими особенностями, и после него появятся и другие варианты, заявил врач Тимур Пестерев изданию «Слово и Дело». Он отметил, что штамм прошёл стандартный для любого вируса путь, стал менее опасным и более заразным.

Это громкие слова, что «омикрон»-штамм может заменить вакцину, и говорить о том, что вместо вакцинации лучше переболеть «омикроном», нельзя. Однако большое количество экспертов сходятся во мнении, что теоретически «омикрон»-штамм действительно более заразный, но при этом неопасный по количеству осложнений. Это естественный процесс: у вируса есть всего две тактики. Первая — стать более смертельным, но медленно распространяющимся. Вторая — стать менее опасным, но более распространяющимся в популяции. Это зависит от некоторых факторов — в частности, от иммунитета самих людей в популяции, от вакцинации и так далее, — сказал Пестерев.

Он добавил, что поведение нового штамма соответствует одной из указанных стратегий выживания. Также врач сообщил, что отказываться от прививки нельзя, а абсолютный приоритет для вакцинации — это люди старше 65 лет и те, у кого есть хронические заболевания. По словам Пестерева, вакцинация особенно актуальна для них во время развития «омикрона».

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали, что симптомы заболевания новым штаммом коронавируса «омикрон» могут проявиться через три — шесть дней после заражения. Замдиректора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии им. Г. Н. Габричевского Татьяна Руженцова отметила, что на сокращение инкубационного периода при «омикроне» по сравнению со штаммом «дельта» указывает быстрый рост числа заболевших в ряде стран.