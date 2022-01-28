Названы два наиболее частых симптома «омикрона»

Головная боль и астения являются двумя наиболее частными симптомами заражения «омикрон»-штаммом коронавируса, заявила в беседе с телеканалом «Звезда» терапевт Марина Астафьева. Эти неприятные симптомы могут сохраняться даже после выздоровления.

При попадании в клетку любой вирус начинает выделять токсины, которые отравляют организм. Мы сразу можем заметить у себя слабость, астению, ломку в костях, головную боль. Боли вообще могут быть везде, самые разнообразные, — пояснила она.

Врач добавила, что симптомы недомогания могут сохраняться и после выздоровления, поэтому организму необходимо дать время, чтобы «прийти в себя».

Ранее терапевт Алексей Водовозов рассказал, что штамм COVID-19 «омикрон» редко вызывает ряд симптомов, характерных для прежних штаммов. В частности, речь идёт о потере обоняния и трудностях с дыханием. По словам эксперта, «омикрон» практически не добирается до лёгких, он останавливается в бронхиолах, то есть в бронхиальном дереве.

Главный оториноларинголог Москвы Андрей Крюков сообщил, что при проявлении первых признаков заражения «омикрон»-штаммом стоит начать принимать препараты, которые облегчают симптомы. Некоторые лекарства, отметил он, стоит принимать с осторожностью, а антибиотики вовсе не принимать без назначения врача.

Для снятия воспаления в горле лучше всего использовать антисептические растворы. Ими нужно регулярно, четыре-пять раз в день полоскать горло. Для уменьшения болевых симптомов можно применять таблетки или спреи с анестетиком.

От заложенности носа при «омикроне» помогут либо спреи с солевым раствором, либо сосудосуживающие капли. Однако Крюков предупредил, что использовать последние препараты стоит с осторожностью и не более семи дней. В противном случае может развиться зависимость, когда дышать носом без сосудосуживающих капель будет невозможно.