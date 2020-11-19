Названы четыре ранних симптома коронавируса

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Британские и канадские медики перечислили несколько распространённых симптомов, которые среди прочего могут свидетельствовать и о заражении коронавирусной инфекцией. На них стоит обратить внимание, так как это позволит определить болезнь даже тогда, когда человек о ней ещё не догадывается.

Так, каждый пятый инфицированный коронавирусом испытывает проблемы с пищеварением. В числе гастроэнтерологических симптомов — потеря аппетита, тошнота, рвота, диарея и боль в желудке, передаёт РИА Новости.

Ещё один признак заражения — конъюнктивит. Дело в том, что вирус может распространяться при прикосновении к жидкости из глаз инфицированного человека или от предметов, в которых находится жидкость. Правда, такой признак вируса проявляется редко — примерно в 3% случаев.

Третий симптом коронавируса — спутанность сознания. Причём она может продолжаться до нескольких месяцев даже после выздоровления и относится к числу когнитивных последствий.

Ещё один симптом — повышенная утомляемость. Она встречается примерно у каждого второго инфицированного и может сохраняться до десяти недель.

Ранее NEWS.ru писал, что человек может заразиться коронавирусом в период между введением первой и второй доз вакцины. Это объясняется тем, что иммунитет начинает формироваться после первой инъекции, но окончательно вырабатывается только через три недели после введения второй дозы — то есть на 21-й день после первой прививки.