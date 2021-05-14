Названы бесплатные медицинские услуги, о которых никто не знал

https://static.news.ru/photo/3dec5c5a-41af-11eb-94fb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Anton Belitsky/Global Look Press

Первичная медико-санитарная помощь, специализированная, высокотехнологичная, скорая и паллиативная медицинская помощь входят в перечень медицинских услуг, гарантированных государством. Не все услуги доступны по полису ОМС, однако о существующих бесплатных возможностях знает отнюдь на каждый россиян и потому люди часто переплачивают. Об этом рассказала в интервью агентству «Прайм» юрист, специалист Лиги защиты медицинского права Ирина Гриценко.

Существуют медицинские услуги, за которые пациентам достаточно часто предлагают заплатить, несмотря на то, что они входят в программу ОМС, — заявила Гриценко.

По словам эксперта, к категории бесплатных медицинских услуг относятся удаление зубов, получение анестезии при хирургических манипуляциях или у зубного врача, определение гормонов щитовидной железы, получение лекарств в случае нахождения человек в стационаре, расходные материалы при хирургическом лечении, физиопроцедуры типа ЭКО, массаж вне зависимости от возраста, а также лечение депрессии.

Ранее американские учёные из Клиники Мэйо провели исследование среди людей с постковидным синдромом. Большинство из принявших участие в проекте жаловались на психические отклонения и респираторные проблемы, также распространёнными признаками «долгого COVID» оказались повышенная утомляемость, перепады настроения, тревожность и депрессия.