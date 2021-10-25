Озвученный Гинцбургом срок ревакцинации от COVID назвали преждевременным

Для того чтобы говорить об оптимальном сроке ревакцинации от коронавируса, следует сначала привить хотя бы половину россиян и провести достаточное количество научных исследований. Так начальник лаборатории особо опасных инфекций Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины Александр Чепурнов в беседе с Lenta.ru прокомментировал заявление директора центра имени Гамалеи Александра Гинцбурга о том, что оптимальный срок для ревакцинации от COVID-19 составляет шесть месяцев.

На сегодняшний день накопилось уже достаточное количество информации и данных, которые требуют тщательной проверки. Этим необходимо заняться, прежде чем переходить к обязательной шестимесячной ревакцинации или к активному настаиванию на этом. <...> Сегодня это требует не безапелляционных заявлений, а очень серьёзных исследований, — подчеркнул Чепурнов.

По его мнению, называть конкретные сроки пока что преждевременно, так как появляется много новой информации о ревакцинации. Чепурнов считает, что необходимо сначала привить хотя бы половину россиян и подождать год, чтобы «говорить о ревакцинации».

Ранее директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что оптимальный срок ревакцинации от COVID-19 составляет шесть месяцев. По его словам, именно такой период обеспечит наибольший ответ иммунной системы на вакцину.