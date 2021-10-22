Гинцбург рассказал, когда лучше ревакцинироваться от COVID-19

Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что оптимальный срок ревакцинации от COVID-19 составляет шесть месяцев. Именно такой период обеспечит наибольший ответ иммунной системы на вакцину. Это связано с также с распространением «дельта»-штамма коронавируса, который является более агрессивным и требует постоянного поддержания высокого уровня антител. Об этом специалист рассказал в интервью ТАСС.

Если у человека высокий уровень антител, и он себе ещё дополнительно антиген вводит в виде вакцины, чтобы его поднять, то уровень антител несильно повышается. Но никакого вреда человек себе этим не нанесёт, но при этом дополнительной пользы может и не получить, и у него будет такой же высокий уровень антител, который у него был и до ревакцинации, если он был высокий, — подчеркнул Гинцбург.

Такое мнение коллеги разделяет и клинический фармаколог Андрей Кондрахин, который настаивает на том, что ревакцинация от COVID-19, проводимая часто, может вызвать противоположный эффект и даже привести к «иммунному параличу». Специалист заявил, что необходимо избегать вторичного иммунодефицита, когда вакцину организм перестает воспринимать как возбудителя. Ведь тогда при появлении настоящего вируса антител не будет.

Организм нельзя бесконечно и бесконтрольно стимулировать, поскольку так мы просто истощаем механизмы его защиты, — заметил Кондрахин.

Ранее иммунолог Николай Крючков рассказал о том, как нужно подготовиться к ревакцинации. До прививки необходимо провести обследование, чтобы выявить возможные изменения состояния здоровья. Кроме того, важно знать о возможных противопоказаниях к применению вакцины.