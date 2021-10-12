Иммунолог предупредил о реакции организма на ревакцинацию

Россиянам, привившимся от COVID-19 больше полугода назад, следует подготовиться к ревакцинации. При этом им следует проверить, не изменилось ли за это время состояние их здоровья, а также изучить возможные противопоказания к применению вакцины. Об этом в интервью радио Sputnik рассказал иммунолог Николай Крючков.

Минздрав РФ рекомендует проходить ревакцинацию раз в полгода, пока в стране не будет достигнут коллективный иммунитет. Николай Крючков рекомендует перед записью на повторную прививку убедиться, что состояние здоровья не изменилось.

Нужно смотреть, какие противопоказания есть у вакцины и не изменилось ли за время с момента первой прививки ваше состояние здоровья. Не появились ли у вас тяжёлые хронические заболевания, не произошла ли какая-то дестабилизация ситуации, когда текущее хроническое заболевание из стадии ремиссии перешло в стадию обострения, — сказал иммунолог.

Эксперт подчеркнул, что для любой прививки существует правило: когда состояние пациента стабилизируется, стадия обострения хронического заболевания пройдёт, тогда можно вакцинироваться.

При этом реакция на прививку, скорее всего, будет такой же, как и в первый раз, если состояние здоровья за полгода никак серьёзно не изменилось. Вероятность дополнительных побочных эффектов невелика, считает врач.

После ревакцинации следует избегать посещения общественных мест в течение двух недель, пока не сформируется иммунный ответ.

Если прошло много времени после первичной вакцинации, антител у вас или нет, или очень мало. Вы не в полной мере защищены. Специфический иммунитет срабатывает не сразу, нужно две-три недели беречься, чтобы доза бустера подействовала, — резюмировал иммунолог.

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