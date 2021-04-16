Названа самая вредная для волос причёска

https://static.news.ru/photo/ce98c34a-9fee-11eb-997c-96000091f725_660.jpg Фото: Фото: syl.ru

Причёска-начёс, популярная у женщин в 60-х годах XX века является самой вредной для волос. Об том заявил врач — дерматовенеролог-трихолог Георгий Абрамов.

В интервью радио Sputnik Абрамов рассказал , что для достижения результат тогда женщины начёсывали волосы против роста, чтобы получился пышный пучок.

Что происходит в этот момент: мы нарушаем кутикулу волоса, то есть защитный слой снаружи волоса, который направлен от корня к кончику волоса и похож на чешую. Во время начёса мы всю эту кутикулу разрушаем, это вредно, — пояснил врач.

По словам специалиста, повреждение структуры волос является одной из основных проблем у людей. Соответственно, волосы нужно стараться не травмировать, выбирать заколки и резинки с гладкой поверхность и отказаться от причёсок с начёсом. При этом все прочие варианты причёсок не влияют на здоровье волос. Также не имеет значения для здоровья волос и их длина.

Иногда женщины, у которых вдруг начинается поредение волос, думают, что волосы очень тяжёлые, их надо укорачивать. Это ошибка: волосы любой длины удерживаются, длина волос никак не влияет на их здоровье, — пояснил трихолог.

Определяя густоту волос, специалисты обращают внимание на ширину пробора. Чем шире пробор — тем вернее необходимо прибегнуть к квалифицированной помощи.

Много вопросов традиционно вызывает частота мытья головы. Врач сообщил, что мыть волосы следует настолько часто, насколько они загрязняются. При этом повышенная сальность волос должна настораживать и стать поводом для обращения к врачу для проверки гормонов.

При этом чем чаще человек моет голову, тем нейтральнее должен быть его шампунь, резюмировал Георгий Абрамов.

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