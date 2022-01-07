Назван самый типичный симптом «омикрона»

В 75% случаев «омикрон»-штамм COVID проявляется также как и простуда, заявила одна из разработчиков британского приложения для отслеживания симптомов заражения коронавирусом ZOE Covid Study доктор Клэр Стивс, передаёт Daily Express. По её словам, болезнь в основном проходит в лёгкой форме. Проблема лишь в том, что высокая заразность нового штамма может привести к перегрузке системы здравоохранения.

Тот факт, что при 75 процентов новых случаев COVID-19 симптомы схожи с простудными, а классические симптомы встречаются гораздо реже, означает, что рекомендации властей нужно срочно обновить. <...> Мы хотели бы, чтобы такие симптомы, как боль в горле, головная боль и насморк, добавили в список как можно скорее, — отметила доктор.

При этом отмечается, что новая волна заболеваний оказывает значительно меньшую нагрузку на систему здравоохранения, чем этого первоначально опасались. Пока данные свидетельствуют о том, что «омикрон» не проникает в лёгкие, как «дельта» и его предшественники. В то же время, повышенная заразность данного варианта COVID означает гораздо больше случаев заболевания.

Вот почему понимание симптомов так важно: оно может помочь смягчить наихудшие последствия нового штамма.

Ранее группа исследователей из Германии пришла к выводу, что бессимптомное заболевание коронавирусом не проходит бесследно. Смертоносная инфекция даже в этом случае поражает различные органы.